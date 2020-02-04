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04 Şubat 2020, Salı
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Obi’ye ırkçı saldırı

Obi’ye ırkçı saldırı

Derbinin ardından Obi Mikel’in İnstagram hesabına 3 bine yakın ırkçı mesaj atıldı. Hem hem de Nijeryalı yıldız suç duyurusunda bulunacak.

Ligde 'un 'yi mağlup ettiği mücadelenin ardından 'in İnstagram hesabına gelen mesajlar, bordo-mavilileri harekete geçirdi. Maç içinde Emre Belözoğlu ile tartışma yaşayan Nijeryalı yıldızın, İnstagram hesabına hem açık hem de özelden yaklaşık 3 bin ırkçı mesaj geldi. 32 yaşındaki oyuncunun bu durumu kulübe bildirmesinin ardından yönetim de harekete geçti. Trabzonspor, hakaret, küfür, ırkçılık ve tehdit içeren bu mesajların hepsini topladı. Bordo-mavili kulübün avukatları bu mesajları atanların kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek bir dosya hazırladı. Trabzonspor ve John Obi Mikel ayrı ayrı hakaret, küfür, tehdit ve ırkçı mesaj atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Yunus Emre
  1. 4.2.2020
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