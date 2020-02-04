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04 Şubat 2020, Salı
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Borsada uçuşa geçti

Borsada uçuşa geçti

Derbi galibiyeti borsada hisselerini de uçurdu. Bordo- mavililer yeni haftaya yükselişle başlaken yüzde 8.46 primle 2.95 TL seviyelerinde işlem gördü.

Derbi galibiyeti borsada hisselerini de uçurdu. Bordo- mavililer yeni haftaya yükselişle başlaken yüzde 8.46 primle 2.95 TL seviyelerinde işlem gördü.
  1. 4.2.2020
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