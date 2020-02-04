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04 Şubat 2020, Salı
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Silah değil cep telefonu

Silah değil cep telefonu

kafilesi 'da havaalanına dönerken bir araçtan silah teşhir edildiği iddia edilmişti. açıklama yaptı.

kafilesi 'da havaalanına dönerken bir araçtan silah teşhir edildiği iddia edilmişti. açıklama yaptı: Akan trafikte sadece bir araç 15 saniye Fenerbahçe kafilesinin yanına geldi. Emniyet'te ifadesi alınan F.A isimli vatandaşın görüntüleri incelendi. İddiadaki görüntünün cep telefonu olduğu, kesinlikle silah olmadığı açıkça tespit edilmiştir. Taraftarları bu şekilde kutuplaştırmanın kimseye faydası olmayacaktır.
  1. 4.2.2020
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