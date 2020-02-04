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04 Şubat 2020, Salı
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Sörloth efsane Hami’yi geçti

Sörloth efsane Hami’yi geçti

'un yıldız ismi golleriyle adından söz ettiriyor.

Trabzonspor'un yıldız ismi golleriyle adından söz ettiriyor. Norveçli yıldız her 129 dakikada bir ağları sarsıyor. 0.63'lük ortalama yakalayan Sörloth, kulübün sembol ismi 'yı arkasında bıraktı.
  1. 4.2.2020
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