Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. 2-1 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Konuyla alakalı Trabzonspor Kulübü ve bordo mavili yıldız futbolcular Daniel Sturridge, Badou Ndiaye, Uğurcan Çakır ve Guilherme, Obi Mikel için #seninleyizobi hashtag'li paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlar...