Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı
Trabzonspor Kulübü ve bordo mavili yıldız futbolcular , sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kalan bordo-mavili ekibin Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel için #seninleyizobi hashtag'li paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. 2-1 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.
Konuyla alakalı Trabzonspor Kulübü ve bordo mavili yıldız futbolcular Daniel Sturridge, Badou Ndiaye, Uğurcan Çakır ve Guilherme, Obi Mikel için #seninleyizobi hashtag'li paylaşım yaptı.
İşte o paylaşımlar...
- 03.02.2020
- Güncelleme: 03.02.2020 21:47
- Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı
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Yorum
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Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
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