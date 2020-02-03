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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı

Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı

Kulübü ve bordo mavili yıldız futbolcular , üzerinden maruz kalan bordo-mavili ekibin Nijeryalı futbolcusu için #seninleyizobi hashtag'li paylaşım yaptı.

'in 20. haftasında ile , Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. 2-1 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin Nijeryalı futbolcusu , üzerinden maruz kalmıştı.

Konuyla alakalı Trabzonspor Kulübü ve bordo mavili yıldız futbolcular , Badou Ndiaye, Uğurcan Çakır ve Guilherme, Obi Mikel için #seninleyizobi hashtag'li paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlar...

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 21:47
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