Trabzonspor'da Sörloth gördüğü kırmızı kartla Sivasspor ve BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyecek - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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Sörloth gördüğü kırmızı kartla ve BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyecek

Sörloth gördüğü kırmızı kartla Sivasspor ve BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyecek

'in 21. haftasında deplasmanda 'yle karşılaştı. Bordo-mavililerde yıldız golcü Alexander Sörloth, 90+4. dakikada direkt olarak gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak olan maçı ve kupadaki BB. Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

'da Alexander Sörloth şoku yaşanıyor. Bordo-mavililer, 'in 21. haftasında deplasmanından 2-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Norveçli golcü Sörloth'un kırmızı kartıyla sarsıldı. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Baiano ile ikili bir kontağa giren Sörloth, rakibine yaptığı müdahale nedeniyle direkt olarak gördü. Alexander Sörloth gördüğü kırmızı kart sebebiyle kupadaki BB. Erzurumspor ve ligdeki maçında forma giyemeyecek.

Zeki Uzundurukan: Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 20:09
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