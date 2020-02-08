Sörloth gördüğü kırmızı kartla Sivasspor ve BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyecek
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşılaştı. Bordo-mavililerde yıldız golcü Alexander Sörloth, 90+4. dakikada direkt olarak kırmızı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak olan Sivasspor maçı ve kupadaki BB. Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.
Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku yaşanıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 2-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Norveçli golcü Sörloth'un kırmızı kartıyla sarsıldı. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Baiano ile ikili bir kontağa giren Sörloth, rakibine yaptığı müdahale nedeniyle direkt olarak kırmızı kart gördü. Alexander Sörloth gördüğü kırmızı kart sebebiyle kupadaki BB. Erzurumspor ve ligdeki Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
- 08.02.2020
- Güncelleme: 08.02.2020 20:09
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