Sörloth gördüğü kırmızı kartla Sivasspor ve BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku yaşanıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 2-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Norveçli golcü Sörloth'un kırmızı kartıyla sarsıldı. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Baiano ile ikili bir kontağa giren Sörloth, rakibine yaptığı müdahale nedeniyle direkt olarak kırmızı kart gördü. Alexander Sörloth gördüğü kırmızı kart sebebiyle kupadaki BB. Erzurumspor ve ligdeki Sivasspor maçında forma giyemeyecek.