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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Doğan bombaladı!

Doğan bombaladı!

'a yanıt: Biz bütçeyi dengelerken, siz milyon euro’luk transferle şov yapıyordunuz. Biz hakem hatalarına isyan ederken siz gülüyordunuz.

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Başkanı 'a cevap verdi. Doğan, sosyal medya hesabından 5 madde halinde yaptığı açıklamada, bütçeyi dengelemek için uzun süredir uğraş verdiklerini dile getirerek, "Biz maliyeti düşük transferler yaparken, altyapımıza ağırlık verirken, altyapıdan çıkan oyuncumuzu en yüksek bonservis bedeliyle satarken, siz milyonlarca euro'ya futbolcu alarak şov yapıyordunuz!" ifadelerini kullandı.

Lisans Talimatı'nın sadece Trabzonspor için çıkmadığını da hatırlatan Doğan, "Bütün kulüpleri kapsıyor. Talimat 'Uymayana ceza verilecek' diyor! Burada sorun ne? Uyan suçlu mu? Talimatta böyle bir madde yok!" diyerek şöyle devam etti: Kral artık çıplak "Yıllardır hakem hatalarından canı en çok yanan biziz! Biz isyan ederken siz susuyordunuz! Bıyık altından gülüyordunuz! Bu sezonun başından bu akşam oynadığımız maç da dahil yine hakem hatalarına maruz kaldık! Sezon başından bu yana o hataları sıralasak buradan size yol olur!" Doğan, 'doğru' bildiklerini yaparak yola devam edeceklerini kaydederek, "Sizin kendi içinizdeki başarısızlıklarınızı dışarda arama çabanızı anlıyoruz. Çünkü aciz insanlar kendi kusurlarını örtmek için hep başkalarını kullanır. Lakin kral artık; ÇIPLAK. Biz daha yemiyoruz. Size afiyet olsun!" ifadelerini kullandı.

  1. 10.2.2020
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