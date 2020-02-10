Nwakaeme seriye bağladı

Anthony Nwakaeme şov hız kesmeden devam ediyor. Nijeryalı kanat oyuncusu son üç maçta da gol atmayı başardı. Formda yıldız; Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor ile oynanan lig maçlarında fileleri havalandırarak takımının ligde yakaladığı çıkışa önemli bir katkı sağladı. Nwakaeme bu sezon toplamda ise oynadığı 31 maçta 11 gol+8 asistlik başarılı bir performans ortaya koydu.