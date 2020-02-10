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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Nwakaeme seriye bağladı

Nwakaeme seriye bağladı

şov hız kesmeden devam ediyor. Nijeryalı kanat oyuncusu son üç maçta da gol atmayı başardı. yıldız; , ve ile oynanan lig maçlarında fileleri havalandırarak takımının ligde yakaladığı çıkışa önemli bir katkı sağladı.

Anthony Nwakaeme şov hız kesmeden devam ediyor. Nijeryalı kanat oyuncusu son üç maçta da gol atmayı başardı. yıldız; , ve ile oynanan lig maçlarında fileleri havalandırarak takımının ligde yakaladığı çıkışa önemli bir katkı sağladı. Nwakaeme bu sezon toplamda ise oynadığı 31 maçta 11 gol+8 asistlik başarılı bir performans ortaya koydu.

  1. 10.2.2020
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