Geçmiş olsun Denizci
Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci ameliyat oldu. İstanbul'da operasyon geçiren Denizci için yönetim geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci ameliyat oldu. İstanbul'da operasyon geçiren Denizci için yönetim geçmiş olsun mesajı yayınladı. Erzurum deplasmanının masraflarını üstlenen iş adamı Safa Bayar Yavuz'a da resmi siteden teşekkür edildi.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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