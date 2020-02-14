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14 Şubat 2020, Cuma
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Geçmiş olsun Denizci

Geçmiş olsun Denizci

'un efsane futbolcusu ve yönetim kurulu danışmanı Ali ameliyat oldu. 'da operasyon geçiren Denizci için yönetim geçmiş olsun mesajı yayınladı.

'un efsane futbolcusu ve yönetim kurulu danışmanı Ali ameliyat oldu. 'da operasyon geçiren Denizci için yönetim geçmiş olsun mesajı yayınladı. deplasmanının masraflarını üstlenen iş adamı Safa Bayar Yavuz'a da resmi siteden teşekkür edildi.

  1. 14.2.2020
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