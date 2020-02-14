Geçmiş olsun Denizci

Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci ameliyat oldu. İstanbul'da operasyon geçiren Denizci için yönetim geçmiş olsun mesajı yayınladı. Erzurum deplasmanının masraflarını üstlenen iş adamı Safa Bayar Yavuz'a da resmi siteden teşekkür edildi.