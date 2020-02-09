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09 Şubat 2020, Pazar
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'den Abdülkadir Ömür'e ziyaret

Dorukhan Toköz'den Abdülkadir Ömür'e ziyaret

'ın 23 yaşındaki genç orta sahası , 'da bir süredir sakatlığı bulunan arkadaşı Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti.

'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı kıkırdak sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4.5 aydır sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan , arkadaşı Abdülkadir Ömür'e ziyarette bulundu.

'da menisküs yırtığı sebebiyle 6 aydır forma giyemeyen Ömür ile bir araya gelen Toköz, bir hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Abdülkadir Ömür ise çekilen fotoğrafı, "Kardeşim dayanamadı geldi yanıma" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

  1. 10.02.2020
  2. Güncelleme: 10.02.2020 01:56
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