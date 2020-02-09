Dorukhan Toköz'den Abdülkadir Ömür'e ziyaret

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı kıkırdak sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4.5 aydır sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Dorukhan Toköz, milli takımdan arkadaşı Abdülkadir Ömür'e ziyarette bulundu.

Trabzonspor'da menisküs yırtığı sebebiyle 6 aydır forma giyemeyen Ömür ile bir araya gelen Toköz, bir hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Abdülkadir Ömür ise çekilen fotoğrafı, "Kardeşim dayanamadı geldi yanıma" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.