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11 Şubat 2020, Salı
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Belli oldu! İşte Lucescu'nun 'taki görevi

Belli oldu! İşte Lucescu'nun Beşiktaş'taki görevi

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, anlaşmaları halinde 'nun kulüpte danışmanlık yapacağını belirterek, "Shakhtar'daki yapılanmalarını biliyoruz, Lucescu'dan o yönde aklı olarak faydalanmak istiyoruz" dedi.

Kocadağ, "Lucescu'nun, 'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız, 'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız" ifadelerini kullandı. , 'ın aklı olmaya kabul ederse şu şartlarda çalışacak:

- Görevine hemen başlayacak ve İstanbul'da kalacak. Futbol takımının planlaması ile programlamasını Rumen teknik adam yapacak.

- Sergen'in yetki alanına girmeyecek, taktiğe kesinlikle karışmayacak. Sadece planlama ve programlama işlerini idare edecek.

- Transferde yönetimle koordineli çalışacak. Transferlerde başkan ve iki asbaşkanın da içinde bulunduğu bir komisyon işleri yürütecek.

Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın başında 50 maçına çıktı. Rumen hoca bu periyotta 30 galibiyet, 12 beraberlik alırken; 8 kez de sahadan yenilgi ile ayrıldı.

  1. 11.2.2020
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