Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması
Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu. Siyah beyazlı takım sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılar, maçta kural hatası olduğunu dile getirmiş ve TFF'ye başvurmuştu. Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
Kartal'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görselde "Göztepe maçında oyun durduğunda kuralına göre oyunu başlatması gereken kişi: Loris Karius. Bu oyun, kaderi değiştirilmeden kuralına göre oynanmalı!" notu yazıldı.
İşte o paylaşım...
- 10.02.2020
- Güncelleme: 10.02.2020 20:19
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