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10 Şubat 2020, Pazartesi
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'tan kural hatası açıklaması

Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması

'in 19. haftasında 'de ile karşı karşıya gelen , maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle 'ye başvurmuştu. Siyah beyazlı takım hesabından bir paylaşım yaptı.

, 'in 19. haftasında 'de ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılar, maçta kural hatası olduğunu dile getirmiş ve 'ye başvurmuştu. Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

'ın hesabından paylaşılan görselde "Göztepe maçında oyun durduğunda kuralına göre oyunu başlatması gereken kişi: Loris Karius. Bu oyun, kaderi değiştirilmeden kuralına göre oynanmalı!" notu yazıldı.

İşte o paylaşım...

Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması

  1. 10.02.2020
  2. Güncelleme: 10.02.2020 20:19
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