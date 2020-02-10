IFAB'dan TFF'ye kural hatası yanıtı! Maç tekrarı...

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşikaş'ı 2-1 mağlup ettiği müsabaka sonrasında siyah beyazlılar, karşılaşmada kural ihlali olduğunu beyan etmişti.

'MAÇ TEKRAR EDİLMELİ'

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, TFF'ye yaptığı başvuruda maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini de iletmişti.

BEŞİKTAŞ'A İYİ HABER GELDİ

Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber geldi.

1-1'DEN İTİBAREN...

Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kural ihlali konusunda IFAB'a danıştıklarını açıklarken, siyah beyazlılara buradan sevindiren haber geldi. Buna göre IFAB, görüşünü Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.



IFAB: TEKRAR EDİLSİN!

IFAB'ın TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesine ilişkin bilgiyi gönderdiği ve TFF'nin konu ile ilgili net kararını 15 gün içerisinde açıklayacağı aktarıldı.