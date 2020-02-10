IFAB'dan TFF'ye kural hatası yanıtı! Maç tekrarı...
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılar, maçta kural hatası olduğunu dile getirmiş ve bu hususta IFAB'dan yardım talep etmişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada IFAB'a danıştıklarını açıklarken, siyah beyazlılara iyi haber geldi.
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşikaş'ı 2-1 mağlup ettiği müsabaka sonrasında siyah beyazlılar, karşılaşmada kural ihlali olduğunu beyan etmişti.
'MAÇ TEKRAR EDİLMELİ'
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, TFF'ye yaptığı başvuruda maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini de iletmişti.
BEŞİKTAŞ'A İYİ HABER GELDİ
Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber geldi.
1-1'DEN İTİBAREN...
Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kural ihlali konusunda IFAB'a danıştıklarını açıklarken, siyah beyazlılara buradan sevindiren haber geldi. Buna göre IFAB, görüşünü Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
IFAB: TEKRAR EDİLSİN!
IFAB'ın TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesine ilişkin bilgiyi gönderdiği ve TFF'nin konu ile ilgili net kararını 15 gün içerisinde açıklayacağı aktarıldı.
- 10.02.2020
- Güncelleme: 10.02.2020 11:39
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Mantık değişecek
Toplam 2
Yorum
BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
Toplam 1
Yorum
karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
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karakartal geçmiş olsun büyük başkan
IFAB'dan TFF'ye kural hatası yanıtı! Maç tekrarı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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