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10 Şubat 2020, Pazartesi
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'ın kaderini belirleyecek süreç başlıyor!

Beşiktaş'ın kaderini belirleyecek süreç başlıyor!

, üst üste 5 önemli maça çıkacak. Bunların 2’si derbi olacak. Üstelik 3 maçı deplasmanda oynayacak ’da, önemli isimler de ceza sınırında...

Ligin 21. haftasında FK'yi 3-0 yenen , gelecek 5 haftada kritik maçlara çıkacak. Siyah-beyazlılar, bu seride hem zirve yarışı yapan takımlarla karşılaşacak hem de ligde kalmak için mücadele veren ekiple oynayacak. Kritik 5 haftaya deplasmandaki maçıyla başlayacak Beşiktaş, ardından , Alanya, A.Gücü ve G.Saray'ın karşısına çıkacak. Beşiktaş, söz konusu 5 haftada sıralamada üstünde yer alan 4 takımla karşı karşıya gelecek. zirve yarışındaki rakipleri Başakşehir, Trabzonspor, Alanya ve karşısında iyi sonuçlar alarak iddiasını güçlendirmeye çalışacak.

İLK YARI 8 PUAN ALMIŞTI

Beşiktaş, ayrıca kritik 5 haftadaki 3 maçı deplasmanda oynayacak. Söz konusu dönemde Trabzonspor ve MKE Ankaragücü'nü konuk edecek siyah-beyazlı ekip; Başakşehir, ve Galatasaray maçlarına ise deplasmanda çıkacak. Kara Kartal, 'in ilk yarısında bu rakipleriyle oynadığı 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi almıştı. Söz konusu maçlarda evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 ve Galatasaray'ı 1-0 yenen siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasını ise 1-1 beraberlikle tamamlamıştı. Deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenilip Ankaragücü ile de 0-0 berabere kalmıştı.

  1. 10.2.2020
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