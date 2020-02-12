Mircea Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesinin ardından sportif direktörlük görevi için ismi Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına verdiği röportajda kendisine yöneltilen futbola geri dönüp dönmeyeceği hakkındaki soruya Lucescu, "Evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem var" cevabını verdi.

Henüz anlaşma olmadığını da sözlerine ekleyen Rumen antrenör, "Tabi henüz anlaşma yok. Bu görüşmeden sonra netlik kazanacak. Anlaşma sağlanıp sağlanmadığını görüşmeden sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.