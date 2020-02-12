Mircea Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması!
İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atması beklenilen 74 yaşındaki Rumen antrenör Mircea Lucescu, İtalyan basınına geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesinin ardından sportif direktörlük görevi için ismi Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınına verdiği röportajda kendisine yöneltilen futbola geri dönüp dönmeyeceği hakkındaki soruya Lucescu, "Evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem var" cevabını verdi.
Henüz anlaşma olmadığını da sözlerine ekleyen Rumen antrenör, "Tabi henüz anlaşma yok. Bu görüşmeden sonra netlik kazanacak. Anlaşma sağlanıp sağlanmadığını görüşmeden sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.
- 12.02.2020
- Güncelleme: 12.02.2020 19:06
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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