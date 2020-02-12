Mircea Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Mircea Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

'dan flaş açıklaması!

Mircea Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

'a gelerek 'a imza atması beklenilen 74 yaşındaki Rumen antrenör , İtalyan basınına geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesinin ardından sportif direktörlük görevi için ismi ile anılan , geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına verdiği röportajda kendisine yöneltilen futbola geri dönüp dönmeyeceği hakkındaki soruya Lucescu, "Evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan ile bir görüşmem var" cevabını verdi.

Henüz anlaşma olmadığını da sözlerine ekleyen Rumen antrenör, "Tabi henüz anlaşma yok. Bu görüşmeden sonra netlik kazanacak. Anlaşma sağlanıp sağlanmadığını görüşmeden sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 19:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mircea Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN