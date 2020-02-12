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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'ta neşeli antrenman

Beşiktaş'ta neşeli antrenman

, 'in 22. haftasında M. ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye 'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar sonrası, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlılar, M. maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

  1. 12.02.2020
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