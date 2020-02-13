Atiba: 1 yılım daha var
37 yaşındaki Atiba Hutchinson, “Bir yıl daha oynayabileceğimi düşünüyorum” diyerek müjdeli haberi verdi.
Beşiktaş'ın biyonik adamı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı taraftarlara futbolu bırakma niyetinin olmadığı müjdesini verdi. 37 yaşında olmasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Kanadalı orta saha, Nişantaşı Üniversitesi'nin düzenlediği Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri törenine katıldı. Yılın Erkek Sporcusu ödülünü kazanan Atiba, geleceğiyle ilgili konuşarak, "Sezonun bitmesine çok var. Ama tabii ki kendimizi buna alıştırıyoruz. 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Atiba, yeni hocası Sergen Yalçın hakkında ise, "Çok güzel bir başlangıç yaptık ve 2 maçı kazandık. Sonraki maç için çok heyecanlıyız. Elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
- 13.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Atiba: 1 yılım daha var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.