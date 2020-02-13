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13 Şubat 2020, Perşembe
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Atiba: 1 yılım daha var

Atiba: 1 yılım daha var

37 yaşındaki , “Bir yıl daha oynayabileceğimi düşünüyorum” diyerek müjdeli haberi verdi.

'ın biyonik adamı , siyah-beyazlı taraftarlara futbolu bırakma niyetinin olmadığı müjdesini verdi. 37 yaşında olmasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Kanadalı orta saha, 'nin düzenlediği Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri törenine katıldı. Yılın Erkek Sporcusu ödülünü kazanan Atiba, geleceğiyle ilgili konuşarak, "Sezonun bitmesine çok var. Ama tabii ki kendimizi buna alıştırıyoruz. 1 yılım daha olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Atiba, yeni hocası hakkında ise, "Çok güzel bir başlangıç yaptık ve 2 maçı kazandık. Sonraki maç için çok heyecanlıyız. Elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

  1. 13.2.2020
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