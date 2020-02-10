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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Başkana talebi

Başkana prim talebi

Başkan , zaferi sonrası Yalçın'ı arayıp kutladı. Ancak elini veren başkan kolunu kurtaramadı.

Başkan , zaferi sonrası Yalçın'ı arayıp kutladı. Ancak elini veren başkan kolunu kurtaramadı. Sergen Çebi'den 3 ve 5 maçlık istedi. Usta hoca; , ve Alanya'dan oluşan 3 maçlık periyot için ayrı bir prim, sonrasındaki Ankaragücü ve sınavları için farklı bir prim talep etti. Başkanın bu talebe olumlu baktığı öğrenildi.

  1. 10.2.2020
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