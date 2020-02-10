Başkana prim talebi

Başkan Ahmet Nur Çebi, Gaziantep zaferi sonrası Yalçın'ı arayıp kutladı. Ancak elini veren başkan kolunu kurtaramadı. Sergen Çebi'den 3 ve 5 maçlık prim istedi. Usta hoca; Başakşehir, Trabzon ve Alanya'dan oluşan 3 maçlık periyot için ayrı bir prim, sonrasındaki Ankaragücü ve Galatasaray sınavları için farklı bir prim talep etti. Başkanın bu talebe olumlu baktığı öğrenildi.