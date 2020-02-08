Kenan Özer: Gökhan Gönül hakeme 'pozisyon penaltı' dedi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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: hakeme 'pozisyon penaltı' dedi

Kenan Özer: Gökhan Gönül hakeme 'pozisyon penaltı' dedi

FK’nın tecrübeli oyuncularından , ile arasında yaşanan pozisyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Gökhan’ın bir müdahalesi var. Hakem kendimi yere attım diye bana direkt verdi. Bu VAR, neden var?” dedi.

deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrılan FK'da tecrübeli oyuncu maçın ardından açıklamada bulundu. Beşiktaş'ın 3 golle kazandığını ifade ederek sözlerine başlayan Özer, "Güzel bir galibiyet aldılar. Ama maçtan sonra biraz üzüldüm. adına üzüldüm.

Çünkü son penaltı pozisyonu var, ile birlikte. Gökhan'ın bir müdahalesi var. Hakem kendimi yere attım diye bana direkt verdi. Pozisyondan sonra Gökhan'a 'Doğru söyler misin' dedim. O da döndü sağ olsun 'Hocam, Kenan'a benim bir müdahalem var. Kenan kendini yere atmadı, penaltı' dedi. Hadi bana inanmadın, Gökhan'a inanmadın, VAR, var kardeşim. Bu VAR, neden var? Yok mu, ya da bize mi yok. Her pozisyonda gittin, 10 dakika pozisyonu izledin. Beşiktaş kazandı eyvallah, hak etti kazandı. Ona bir şey demiyoruz ki. Ama benim 3 sarı kartım var o yüzden dokundu bana. Zaten maç 2-0, bitmiş gitmiş. Versen ne olur, vermesen ne olur.

Pozisyon penaltı, onu vermedin sarı kart bari verme. Git VAR'a bak. Niye bakmıyorsun kardeşim. Nedir bu? Bu adaletsizliğe anlam veremiyorum. Söyleyecek bir şey yok. Allah'a havale ediyorum. Alper Ulusoy mudur, nedir, Yapacak bir şey yok. Kaybettik, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Zirve adına güzel bir galibiyet aldılar. Ama böyle şeyler bizi üzüyor. Bizim de ailemiz, çoluğumuz çocuğumuz var. Yoktan yere haftaya cezalı olacağız. O da olur, futbolcular cezalı olur. Ama bu kadar açık, net olmaz. 1 saniye bak. VAR'a baksan göreceksin zaten. Ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ı tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 20:47
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