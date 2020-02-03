Ahmet Nur Çebi ile Kevin-Prince Boateng Vodafone Park'ta buluştu
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, başkan Ahmet Nur Çebi ile Vodafone Park'ta bir araya geldi. Çebi, Ganalı futbolcuyu, "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek karşıladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralanan yeni transfer Kevin-Prince Boateng ile bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ikinci başkan Adnan Dalgakıran ile asbaşkan Emre Kocadağ'ın da yer aldığı buluşmanın, Vodafone Park'ta gerçekleştirildiği belirtildi.
Çebi'nin sıcak bir ortamda geçen buluşmada Boateng'e, "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek, başarılar dilediği kaydedildi.
Ganalı futbolcunun Çebi ile görüşmesinin ardından Vodafone Park ve Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret edip, kulüp tarihi hakkında bilgi aldığı ifade edildi.
- 03.02.2020
- Güncelleme: 03.02.2020 21:44
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