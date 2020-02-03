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03 Şubat 2020, Pazartesi
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ile Kevin-Prince Boateng 'ta buluştu

Ahmet Nur Çebi ile Kevin-Prince Boateng Vodafone Park'ta buluştu

'ın ara döneminde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, başkan ile 'ta bir araya geldi. Çebi, Ganalı futbolcuyu, "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek karşıladı.

Başkanı , ara döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralanan yeni transfer Kevin-Prince Boateng ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ikinci başkan Adnan Dalgakıran ile asbaşkan Emre Kocadağ'ın da yer aldığı buluşmanın, 'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Çebi'nin sıcak bir ortamda geçen buluşmada Boateng'e, "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek, başarılar dilediği kaydedildi.

Ganalı futbolcunun Çebi ile görüşmesinin ardından Vodafone Park ve Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret edip, kulüp tarihi hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 21:44
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