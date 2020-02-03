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03 Şubat 2020, Pazartesi
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‘Gözümüz üstlerinde’

‘Gözümüz üstlerinde’

maçıyla ilgili yaptıkları kural hatası başvurusunun takipçisi olacaklarını belirten Çebi, "Maruz kaldığımız münferit hakem hatalarına, Göztepe maçında yaşananlar çok farklı bir boyut kazandırdı. İlgili kurullar ve bu kurullardaki kişilerin verecekleri her kararın takipçisiyiz" dedi.

maçıyla ilgili yaptıkları kural hatası başvurusunun takipçisi olacaklarını belirten Çebi, "Maruz kaldığımız münferit hakem hatalarına, Göztepe maçında yaşananlar çok farklı bir boyut kazandırdı. İlgili kurullar ve bu kurullardaki kişilerin verecekleri her kararın takipçisiyiz" dedi.


AVCI'YA BAŞARILAR
Yazısında, yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı'ya da değinen Çebi, eski hocalarına başarılar diledi. Çebi şöyle konuştu: "Göreve geldiğimizde takımımızın antrenörü olan Abdullah Avcı ile 'ın hedefleri ekseninde devam etmeme kararı aldık. Kendisine Beşiktaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyorum."

  1. 3.2.2020
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