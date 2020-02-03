‘Gözümüz üstlerinde’
Göztepe maçıyla ilgili yaptıkları kural hatası başvurusunun takipçisi olacaklarını belirten Çebi, "Maruz kaldığımız münferit hakem hatalarına, Göztepe maçında yaşananlar çok farklı bir boyut kazandırdı. İlgili kurullar ve bu kurullardaki kişilerin verecekleri her kararın takipçisiyiz" dedi.
Göztepe maçıyla ilgili yaptıkları kural hatası başvurusunun takipçisi olacaklarını belirten Çebi, "Maruz kaldığımız münferit hakem hatalarına, Göztepe maçında yaşananlar çok farklı bir boyut kazandırdı. İlgili kurullar ve bu kurullardaki kişilerin verecekleri her kararın takipçisiyiz" dedi.
AVCI'YA BAŞARILAR
Yazısında, yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı'ya da değinen Çebi, eski hocalarına başarılar diledi. Çebi şöyle konuştu: "Göreve geldiğimizde takımımızın antrenörü olan Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın hedefleri ekseninde devam etmeme kararı aldık. Kendisine Beşiktaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyorum."
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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