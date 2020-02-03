‘Gözümüz üstlerinde’

Göztepe maçıyla ilgili yaptıkları kural hatası başvurusunun takipçisi olacaklarını belirten Çebi, "Maruz kaldığımız münferit hakem hatalarına, Göztepe maçında yaşananlar çok farklı bir boyut kazandırdı. İlgili kurullar ve bu kurullardaki kişilerin verecekleri her kararın takipçisiyiz" dedi.



AVCI'YA BAŞARILAR

Yazısında, yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı'ya da değinen Çebi, eski hocalarına başarılar diledi. Çebi şöyle konuştu: "Göreve geldiğimizde takımımızın antrenörü olan Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın hedefleri ekseninde devam etmeme kararı aldık. Kendisine Beşiktaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyorum."