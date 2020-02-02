Spor yazarları Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Peki ne değişti!? Yeni oyuncular mı alındı!? Kadro mu yenilendi!? Hayır! Başından beri söylediğimiz gerçekle yüzleştik; Beşiktaş kadrosu Abdullah Avcı ile kan uyuşmazlığı yaşadı ve o işin olmayacağı daha ligin başında belliydi. İşte aynı oyuncular yine sahada ama bu kez istekli, cesur, öne oynuyorlar, ikili mücadelelerde savaşıyorlar ve de en önemlisi yardımlaşıyorlar.