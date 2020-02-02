Spor yazarları Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip hafta içi göreve getirdiği yeni teknik direktörü Sergen Yalçın liderliğinde ilk maçına çıktı. Kara Kartal, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanarak kötü gidişe son verdi. Spor yazarları da Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçmesiyle takımda yaşanan değişimi yorumladı. İşte dikkat çeken o değerlendirmeler...
TURGAY DEMİR - BİTTİ DERKEN GELDİ SERGEN
Sanırım 2006-07 sezonu son haftalarıydı... Kadıköy'de maç 1-1 ve yazımın son satırını yazdırıyorum. O sırada frikik olmaz mı! Bekledim, çünkü Sergen vardı topun başında... Geldi, vurdu, çatala bıraktı ve yazının sonunu şöyle bağladım: Bitti derken, çaktı Sergen! Bu sezon için de aynı manşeti atabilirim; lig bitti derken, çıka geldi Sergen! Rize deplasmanındaki Beşiktaş'ı gördünüz, koşan, yardımlaşan, önde basan bir takım izledik...
Peki ne değişti!? Yeni oyuncular mı alındı!? Kadro mu yenilendi!? Hayır! Başından beri söylediğimiz gerçekle yüzleştik; Beşiktaş kadrosu Abdullah Avcı ile kan uyuşmazlığı yaşadı ve o işin olmayacağı daha ligin başında belliydi. İşte aynı oyuncular yine sahada ama bu kez istekli, cesur, öne oynuyorlar, ikili mücadelelerde savaşıyorlar ve de en önemlisi yardımlaşıyorlar.
"HİÇ OLMADIĞI KADAR MÜCADELE ETTİ"
Günümüz futbolunda çalışmak ve kadro kalitesi çok önemli ama futbolculara özgüven vermek de en azından o kadar önemli. Sergen Yalçın bunu yaptı... Tam lig bitti derken geldi ve umutlar yeşerdi. Hoş geldin canım kardeşim... Bu takım seninle birlikte, tıpkı futbolculuğunda olduğu gibi, büyük hedeflere koşacak. Sonuna kadar yanındayız.
SİNAN VARDAR - HOŞ GELDİN SERGEN
Beşiktaş ilk yarıda sezonun en iyi futbolunu sergiledi. Belli ki Sergen Yalçın'ın gelmesiyle futbolculara futbol oynama iştahı gelmiş. Siyah-beyazlı nefis bir gol attı. Tıpkı 4 sezon öncesinde Bursaspor deplasmanında 90. dakikada Olcay, Atiba ve Oğuzhan'ın paslaşmasıyla atılan gol gibi jeneriklikti. Uzun süredir böyle bir paslaşma, böyle bir gol görememiştik, özlemişiz.