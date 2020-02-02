Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng ilk idmanına çıktı
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek moral bulan Beşiktaş, hız kesmeden çalışmalarını sürdüyor. Yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye'de antrenman yapan Beşiktaş'ta idmana yeni transfer Kevin Prince Boateng de katıldı.
Beşiktaş'ın İtalya'nın Fiorentina takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Boateng'in üzerindeydi. Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.
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