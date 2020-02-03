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03 Şubat 2020, Pazartesi
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''Her maçta böyle olmalıyız''

''Her maçta böyle olmalıyız''

'ın demirbaşı Atiba, karşısında gösterdikleri kazanma azmini devam ettirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Kanadalı orta saha, "Zorlu bir deplasmanda birliktelik ortaya koyduk. Kazanmak için bunu göstermemiz gerekiyordu. Bunu her koşulda devam ettirmeliyiz" dedi.

'ın demirbaşı Atiba, karşısında gösterdikleri kazanma azmini devam ettirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Kanadalı orta saha, "Zorlu bir deplasmanda birliktelik ortaya koyduk. Kazanmak için bunu göstermemiz gerekiyordu. Bunu her koşulda devam ettirmeliyiz" dedi. Atiba, 'la yakalanan havanın süreceğini kaydetti.

  1. 3.2.2020
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