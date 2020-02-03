''Her maçta böyle olmalıyız''
Kartal'ın demirbaşı Atiba, Rize karşısında gösterdikleri kazanma azmini devam ettirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Kanadalı orta saha, "Zorlu bir deplasmanda birliktelik ortaya koyduk. Kazanmak için bunu göstermemiz gerekiyordu. Bunu her koşulda devam ettirmeliyiz" dedi.
Kartal'ın demirbaşı Atiba, Rize karşısında gösterdikleri kazanma azmini devam ettirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Kanadalı orta saha, "Zorlu bir deplasmanda birliktelik ortaya koyduk. Kazanmak için bunu göstermemiz gerekiyordu. Bunu her koşulda devam ettirmeliyiz" dedi. Atiba, Sergen Yalçın'la yakalanan havanın süreceğini kaydetti.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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