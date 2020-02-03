''Her maçta böyle olmalıyız''

Kartal'ın demirbaşı Atiba, Rize karşısında gösterdikleri kazanma azmini devam ettirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Kanadalı orta saha, "Zorlu bir deplasmanda birliktelik ortaya koyduk. Kazanmak için bunu göstermemiz gerekiyordu. Bunu her koşulda devam ettirmeliyiz" dedi. Atiba, Sergen Yalçın'la yakalanan havanın süreceğini kaydetti.