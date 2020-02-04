Marrone yeniden Beşiktaş’a döndü - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Marrone yeniden Beşiktaş’a döndü

Marrone yeniden ’a döndü

Marrone yeniden Beşiktaş’a döndü

'ta Beşiktaş'ta 'ın göreve başlamasının ardından de siyah-beyazlı kulübe geri döndü.

'ta Beşiktaş'ta 'ın göreve başlamasının ardından de siyah-beyazlı kulübe geri döndü. Siyah-beyazlıların yeni hocası Sergen Yalçın, takımın eski kondisyonerlerinden Stefano Marrone'yi teknik ekibe dahil etti. İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş'ın ile 2008-09 sezonunda yaşadığı şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.
  1. 4.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marrone yeniden Beşiktaş’a döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN