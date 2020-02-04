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04 Şubat 2020, Salı
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Karius yine gözden düştü

Karius yine gözden düştü

file bekçisi yine gözden düştü. Karius'un form düşüklüğünün arkasında Alman sevgilisi Sophia ile ayrılmasının yattığı iddiası edildi.

file bekçisi yine gözden düştü. Karius'un form düşüklüğünün arkasında Alman sevgilisi Sophia ile ayrılmasının yattığı iddiası edildi. Karius'un son dönemde gecelerinde daha fazla göründüğü bu yüzden konsantrasyon sorunu yaşadığı ifade edildi.
  1. 4.2.2020
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