Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı geldi.

Bordo-mavili takımın yaptığı açıklama şu şekilde;

Bugün yaşadığı talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

ÇEBİ'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor'un kendisi için paylaştığı geçmiş olsun mesajının ardından Twitter hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Çebi mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta taraftarlarımız olmak üzere, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Ufak bir kaza geçirdik. Kulübümüz için çalışmaya durmaksızın devam edeceğiz."