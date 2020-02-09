Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulübü, Kadın Futbol Takımı maçını izlerken dirseği kırılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Trabzonspor'dan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı geldi.
Bordo-mavili takımın yaptığı açıklama şu şekilde;
Bugün yaşadığı talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.
ÇEBİ'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor'un kendisi için paylaştığı geçmiş olsun mesajının ardından Twitter hesabından teşekkür mesajı yayınladı.
Çebi mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Başta taraftarlarımız olmak üzere, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Ufak bir kaza geçirdik. Kulübümüz için çalışmaya durmaksızın devam edeceğiz."
- 09.02.2020
- Güncelleme: 09.02.2020 21:49
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