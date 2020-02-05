Cech’ten bile iyi
Leicester’ın scoutı Congerton, milli eldiven için “Gördüğüm en iyi kalecilerden birisi” dedi. Newton cevap verdi: Uğurcan, Cech’ten bile çok daha iyi bir kaleci.
Kaleci Uğurcan Çakır, dev takımları mest ediyor. 23 yaşındaki eldiven, F.Bahçe derbisini tribünden izleyen Leicester'ın scoutı Lee Congerton'ın başını döndürdü. Congerton, maç bitimi soluğu Trabzonspor yardımcı antrenörü Newton'ın yanında aldı. Chelsea'de Newton'la beraber 5 yıl çalışan Galli scout, "Hayatımda gördüğüm en iyi kalecilerden birisi. Liverpool'un 25 milyon euro verdiği kaleci kim diye merak ediyordum" dedi. Newton da Uğurcan'ın baş döndürücü seviyede birinci sınıf bir kaleci olduğunu söyledi. Newton'ın, Congerton'a, "Bu kadar çabuk öğrenen, kendine güvenen ama alçak gönüllü bir kaleciyle hiç çalışmadım. Cech'in en iyi kaleci olduğunu düşünüyordum ama bu genç ondan daha iyi" dediği belirtildi. Congerton ayrıca Sörloth için de "Crystal Palace'taki oyuncuyla aynısı mı diye kendine sordum. Ancak karşısındaki defans çok zayıftı" yorumunu yaptı.
- 5.2.2020
-
Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı
Toplam 1
Yorum
Seyirci Emre gereken cezayı almalı
-
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
-
Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
Cech’ten bile iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.