Cech’ten bile iyi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Cech’ten bile iyi

’ten bile iyi

Cech’ten bile iyi

’ın scoutı Congerton, milli eldiven için “Gördüğüm en iyi kalecilerden birisi” dedi. cevap verdi: Uğurcan, ’ten bile çok daha iyi bir kaleci.

Kaleci Uğurcan Çakır, dev takımları mest ediyor. 23 yaşındaki eldiven, F.Bahçe derbisini tribünden izleyen 'ın scoutı Lee Congerton'ın başını döndürdü. Congerton, maç bitimi soluğu yardımcı antrenörü 'ın yanında aldı. 'de Newton'la beraber 5 yıl çalışan Galli scout, "Hayatımda gördüğüm en iyi kalecilerden birisi. 'un 25 milyon euro verdiği kaleci kim diye merak ediyordum" dedi. Newton da Uğurcan'ın baş döndürücü seviyede birinci sınıf bir kaleci olduğunu söyledi. Newton'ın, Congerton'a, "Bu kadar çabuk öğrenen, kendine güvenen ama alçak gönüllü bir kaleciyle hiç çalışmadım. 'in en iyi kaleci olduğunu düşünüyordum ama bu genç ondan daha iyi" dediği belirtildi. Congerton ayrıca Sörloth için de "'taki oyuncuyla aynısı mı diye kendine sordum. Ancak karşısındaki defans çok zayıftı" yorumunu yaptı.

  1. 5.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cech’ten bile iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN