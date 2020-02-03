Vedat Muriç'e niyet Trabzonspor'un iki yıldızına kısmet!

Süper Lig'in 20. haftası müthiş bir derbiye sahne oldu. Ezeli rakiplerden Trabzonspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşse de karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı. Öte yandan karşılaşmanın Fenerbahçeli yıldız Muriç için de farklı bir anlamı vardı. Kosovalı golcü için Avrupa'nın bazı kulüplerinin temsilcileri stattaki yerini almıştı ancak işler planlandığından farklı bir hal aldı. İşte detaylar...