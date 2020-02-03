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Vedat Muriç'e niyet Trabzonspor'un iki yıldızına kısmet!
Süper Lig'in 20. haftası müthiş bir derbiye sahne oldu. Ezeli rakiplerden Trabzonspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşse de karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı. Öte yandan karşılaşmanın Fenerbahçeli yıldız Muriç için de farklı bir anlamı vardı. Kosovalı golcü için Avrupa'nın bazı kulüplerinin temsilcileri stattaki yerini almıştı ancak işler planlandığından farklı bir hal aldı. İşte detaylar...
3 Şubat 2020 Pazartesi 12:27
Güncelleme: 03.02.2020 12:33
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Sezonun ikinci yarısının iki takım için de en zorlu ve heyecan katsayısı en yüksek mücadelelerinden biri olarak görülen Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşması 2-1 Karadeniz ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı.
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Sarı-Lacivertliler, 4'te 4'le çıktığı bu müsabakada belki de Ersun Yanal'ın bile beklemediği kadar pozisyona girdi. Kanarya, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olarak görülen Trabzon karşısında tam 23 şut denemesinde bulunup bunların 9'unda isabet sağladı.
Yanal'ın öğrencileri, yüzde 64'e yüzde 36'lık topla oynama üstünlüğü yakalayıp, 450 isabetli pasa karşılık rakibine sadece 206 pas imkanı sağladı. Kısacası Fenerbahçe tam anlamıyla şampiyonluk adayı gibi oynadı. Ancak iş son vuruşa geldiğinde, amatörce şutlarla inanılmaz fırsatlar harcandı.
Ev sahibi ekibin adına goller Sörloth ve Novak'tan gelirken, konuk ekibin golünü Luiz Gustavo kaydetti... Bu sonuçla bordo-mavili ekip puanını maç eksiğiyle 38'e yükseltirken Fenerbahçe 37 puanda kaldı.
UĞURCAN VE SÖRLOTH FARKI!
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır karşılaşmada adeta devleşirken, bordo-mavililerin Norveçli yıldızı Alexander Sörloth gerek attığı gol gerekse güzel oyunuyla adeta yıldızlaştı...