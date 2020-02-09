Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin dirseğinde kırık oluşmuştur - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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: 'nin dirseğinde kırık oluşmuştur

Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin dirseğinde kırık oluşmuştur

Başkanı , talihsiz bir sağlık problemi yaşadı. Siyah beyazlı kulübün başkan, Kadın Futbol Takımı'nın maçını izlediği sırada kaza yaşadı ve dirseği kırıldı.

Başkanı 'nin dirseğinde kırık tespit edildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir.

Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir.

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."

  1. 09.02.2020
  2. Güncelleme: 09.02.2020 17:02
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