Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin dirseğinde kırık oluşmuştur
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, talihsiz bir sağlık problemi yaşadı. Siyah beyazlı kulübün başkan, Kadın Futbol Takımı'nın maçını izlediği sırada kaza yaşadı ve dirseği kırıldı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseğinde kırık tespit edildi.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir.
Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir.
Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."
- 09.02.2020
- Güncelleme: 09.02.2020 17:02
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin dirseğinde kırık oluşmuştur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.