Lucescu'dan Beşiktaş yönetimini mest eden çıkış! "Sergen Yalçın..."
Beşiktaş'ta yönetim, futbolda üst akıl olarak düşündüğü Rumen antrenör Mircea Lucescu'yu, Gaziantep FK maçı için İstanbul'a davet etmişti. Deneyimli teknik adamın, bu daveti sürpriz bir gerekçeyle geri çevirdiği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta bir süredir kulüpte görev alması adına görüşmeler yapılan Mircea Lucescu, Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile oynanan maç için İstanbul'a davet edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre 74 yaşındaki Rumen futbol adamı, ince bir düşünceye imza atıp yönetimi mest etti. Lucescu, "Gaziantep maçı ile Sergen ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Orada bulunarak rol çalmam doğru olmaz. Taraftarla ilk kez buluşacağı maçta herkes tadını çıkarmalı, ben başka bir gün gelirim" yanıtı verdi. Tecrübeli hocanın yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
SOĞUK HAVADA 35 BİN KİŞİ
İstanbul'da soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen 35 bin Beşiktaşlı taraftar Gaziantep maçı öncesi Vodafone Park tribünlerdeki yerini aldı. 90 dakika boyunca susmayan siyah-beyazlılar tezahüratlarıyla takımına tam destek verdi.
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