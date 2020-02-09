Lucescu'dan Beşiktaş yönetimini mest eden çıkış! "Sergen Yalçın..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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Lucescu'dan yönetimini mest eden çıkış! "..."

Lucescu'dan Beşiktaş yönetimini mest eden çıkış! "Sergen Yalçın..."

'ta yönetim, futbolda üst akıl olarak düşündüğü Rumen antrenör 'yu, FK maçı için 'a davet etmişti. Deneyimli teknik adamın, bu daveti sürpriz bir gerekçeyle geri çevirdiği ortaya çıktı.

'ta bir süredir kulüpte görev alması adına görüşmeler yapılan , 'ta FK ile oynanan maç için 'a davet edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre 74 yaşındaki Rumen futbol adamı, ince bir düşünceye imza atıp yönetimi mest etti. Lucescu, "Gaziantep maçı ile Sergen ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Orada bulunarak rol çalmam doğru olmaz. Taraftarla ilk kez buluşacağı maçta herkes tadını çıkarmalı, ben başka bir gün gelirim" yanıtı verdi. Tecrübeli hocanın yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

SOĞUK HAVADA 35 BİN KİŞİ

İstanbul'da soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen 35 bin Beşiktaşlı taraftar Gaziantep maçı öncesi Vodafone Park tribünlerdeki yerini aldı. 90 dakika boyunca susmayan siyah-beyazlılar tezahüratlarıyla takımına tam destek verdi.

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  1. 09.02.2020
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