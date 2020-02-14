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Beşiktaş seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçı 11'i
Sergen Yalçın yönetiminde ikide iki yapan Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. 2 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, seriyi sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta lider Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan turuncu-lacivertliler ise Beşiktaş'ı mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi yakalamanın peşinde. İşte Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...
14 Şubat 2020 Cuma 06:30
Güncelleme: 14.02.2020 06:30
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Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş, 36 puanla 7'nci sırada. Kara Kartal zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak seriyi üç maça çıkartmayı hedefliyor.
GÖKHAN GÖNÜL CEZALI
Beşiktaş'taGökhan Gönül sarı kart cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Dorukhan'ın da sakatlığı halen devam ediyor.
ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR
Kartal, Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, puan cetvelinde üstünde yer alan takımlardan Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da Ankaragücü ile evinde oynayacak. Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın bu periyotta oyuncularından tam konsantrasyon bekliyor.
5 OYUNCU KART SINIRINDA
Kara Kartal'da zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba, Caner Erkin, N'Koudou ve Umut Nayir, MedipolBaşkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.