Beşiktaş seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçı 11'i

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Kartal, Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, puan cetvelinde üstünde yer alan takımlardan Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da Ankaragücü ile evinde oynayacak. Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın bu periyotta oyuncularından tam konsantrasyon bekliyor.