Beşiktaş'ta yaşanan başkan ve teknik direktör değişimi yaşanmış sonrasında ise oyun anlayaşında da farklılıklar yaşanmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın ile iyi bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, ligdeki son 2 maçını kazanmıştı. Öte yandan daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmış olan Mircea Lucescu'ya üst akıl olarak tekrar görev verme kararı aldı. İşte detaylar...