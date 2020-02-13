Lucescu'dan Beşiktaş'a milyonlar gelebilir!
Beşiktaş'ta yaşanan başkan ve teknik direktör değişimi yaşanmış sonrasında ise oyun anlayaşında da farklılıklar yaşanmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın ile iyi bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, ligdeki son 2 maçını kazanmıştı. Öte yandan daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmış olan Mircea Lucescu'ya üst akıl olarak tekrar görev verme kararı aldı. İşte detaylar...
YETENEK AVCISI OLACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin 'danışman' sıfatıyla göreve getirmek üzere bir süredir görüşme halinde olduğu Mircea Lucescu, İstanbul'a gelmek için artık geri sayıma geçti. Siyah-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına varan ancak henüz imza atmayan 74 yaşındaki Rumen teknik adamın, Beşiktaş için 'yetenek avcılığı' yapması bekleniyor.
ONAY MAKAMI OLACAK
Göreve gelir gelmez futbolcu tarama sisteminde önemli değişikliklere giderek bu departmanı uluslararası seviyeye çekmek için kolları sıvayan Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu'yu genç yeteneklerin keşfedilmesi konusunda onay makamı olarak kullanmak istiyor. Türkiye'de sportif direktörlük makamlarının çok işe yaramadığı yönünde görüş birliğine varan yönetim bu nedenle Lucescu'dan farklı bir şekilde yararlanmayı planlıyor.
TEKNİK KONULARA KARIŞMAYACAK
Siyah-beyazlı kulüpte transferde son sözü ise yönetim kurulu söyleyecek. Beşiktaş Yönetimi ayrıca Lucescu ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı teknik konularda karşı karşıya getirmeyecek. Saha içi, tesisler ve soyunma odasını tamamen Sergen Yalçın'a teslim eden siyah-beyazlılar, Lucescu'yu profesyonel danışman gibi kullanacak.
BEŞİKTAŞ'I DA AÇIKLADI
Öte yandan İtalyan basınında futbola geri dönüp dönmeyeceği sorulan Lucescu, "Evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem var. Bunun sonrasında kabul edip etmediğimi göreceğiz" sözlerini kullandı.