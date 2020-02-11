Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır

"Türkiye'deki Türk'ler ile Almanya'daki Türk'lerin birbirlerinden çok farklı olduğunu gördüm. Türkiye'de her şey çok karışık ama bir o kadar da güzel. 7/24 uyumayan bir şehir İstanbul. Ümraniye'ye yakın oturmama rağmen bunu gördüm."