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Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve 2019 yılında futbol bıraktıktan sonra kariyerini Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Gr.Fürth II'de atletizm antrenörü olarak sürdüren Roberto Hilbert, siyah-beyazlı kulübün aylık dergisine açıklamalarda bulundu.
11 Şubat 2020 Salı 22:07
Güncelleme: 11.02.2020 22:07
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2010-2013 yıllarında Beşiktaş formasını terleten RobertoHilbert, siyah-beyazlı ekibin aylık dergisine konuştu.
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İŞTE HILBERT'İN AÇIKLAMALARI
"Stuttgart ile sözleşmem bitmişti. Almanya'dan birkaç takım teklif yapmıştı ama menajerim bir değişiklik isteyip istemediğimi sordu ve bana Beşiktaş'ın teklifinden bahsetti. Futbolla az da olsa ilgilenen herkes Beşiktaş'ı biliyordur."
"Beşiktaş, Türkiye'nin üç büyük takımdan biri diye bilinir ancak Türkiye'ye geldiğimde tek büyük olduğunu gördüm. Okul çağımda çoğu arkadaşım Türk'tü. Başka takımlara sempati duyan birçok arkadaşım vardı. Beşiktaş'ta güzel işler yapıp onları kızdırma fikri kulağa hoş gelmişti!"
"Türkiye'deki Türk'ler ile Almanya'daki Türk'lerin birbirlerinden çok farklı olduğunu gördüm. Türkiye'de her şey çok karışık ama bir o kadar da güzel. 7/24 uyumayan bir şehir İstanbul. Ümraniye'ye yakın oturmama rağmen bunu gördüm."
"Kulüp bana her türlü yardımı sağladı. Mesela bir defasında notere gitmiştim kulüpten biriyle. Öncesinde beni uyarmıştı, sıram geldiğinde bir an bile tereddüt etme demişti. O an anlamamıştım, ve sıram geldiğinde 'merhaba' demek istedim, o sırada önüme biri geçti ve sıramı kaybetmiştim!"