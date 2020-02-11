Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve 2019 yılında futbol bıraktıktan sonra kariyerini Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Gr.Fürth II'de atletizm antrenörü olarak sürdüren Roberto Hilbert, siyah-beyazlı kulübün aylık dergisine açıklamalarda bulundu.
11 Şubat 2020 Salı 22:07 Güncelleme: 11.02.2020 22:07
Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır

2010-2013 yıllarında Beşiktaş formasını terleten Roberto Hilbert, siyah-beyazlı ekibin aylık dergisine konuştu.

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Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır

İŞTE HILBERT'İN AÇIKLAMALARI

"Stuttgart ile sözleşmem bitmişti. Almanya'dan birkaç takım teklif yapmıştı ama menajerim bir değişiklik isteyip istemediğimi sordu ve bana Beşiktaş'ın teklifinden bahsetti. Futbolla az da olsa ilgilenen herkes Beşiktaş'ı biliyordur."

Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır

"Beşiktaş, Türkiye'nin üç büyük takımdan biri diye bilinir ancak Türkiye'ye geldiğimde tek büyük olduğunu gördüm. Okul çağımda çoğu arkadaşım Türk'tü. Başka takımlara sempati duyan birçok arkadaşım vardı. Beşiktaş'ta güzel işler yapıp onları kızdırma fikri kulağa hoş gelmişti!"

Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır

"Türkiye'deki Türk'ler ile Almanya'daki Türk'lerin birbirlerinden çok farklı olduğunu gördüm. Türkiye'de her şey çok karışık ama bir o kadar da güzel. 7/24 uyumayan bir şehir İstanbul. Ümraniye'ye yakın oturmama rağmen bunu gördüm."

Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır

"Kulüp bana her türlü yardımı sağladı. Mesela bir defasında notere gitmiştim kulüpten biriyle. Öncesinde beni uyarmıştı, sıram geldiğinde bir an bile tereddüt etme demişti. O an anlamamıştım, ve sıram geldiğinde 'merhaba' demek istedim, o sırada önüme biri geçti ve sıramı kaybetmiştim!"

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