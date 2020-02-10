Gökhan Gönül cezalı
Kartal'ın zorlu maçları öncesi önemli oyuncuları sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Kartal'ın zorlu maçları öncesi önemli oyuncuları sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'in vazgeçilmez isimleri Burak, Atiba ve Caner Erkin kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların yanı sıra hamle oyuncusu olarak değerlendiren Umut da aynı durumu yaşıyor. Gökhan Gönül ise Antep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
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