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10 Şubat 2020, Pazartesi
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cezalı

Gökhan Gönül cezalı

'ın zorlu maçları öncesi önemli oyuncuları ceza sınırında bulunuyor.

'ın zorlu maçları öncesi önemli oyuncuları ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'in vazgeçilmez isimleri Burak, Atiba ve kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların yanı sıra hamle oyuncusu olarak değerlendiren Umut da aynı durumu yaşıyor. ise maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

  1. 10.2.2020
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