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13 Şubat 2020, Perşembe
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Tepki büyüyor! 'tan 'ye VAR talebi

Tepki büyüyor! Beşiktaş'tan TFF'ye VAR talebi

Kulübü, maçında kural hatası olmadığına dair yapılan açıklamanın ardından bir bildiri yayınlayarak 'ndan kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Kulübü, 19. haftada oynanan maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle 'na başvuruda bulunmuştu. Yaptığı başvuru reddedilen siyah-beyazlılar, 'ye VAR talebinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF'den talebimizdir; konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi, IFAB'tan gelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması, MHK'nın TFF Yönetim Kurulu'na tavsiye kararının kamuyu ile paylaşılması, maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan, 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu paylaşılması, VAR kayıtları ile ilgili 'nda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi.

Şeffaflık ilkesine bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiririz" denildi.

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 19:11
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