Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında kural hatası olmadığına dair yapılan açıklamanın ardından bir bildiri yayınlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.
Beşiktaş Kulübü, 19. haftada oynanan Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Yaptığı başvuru reddedilen siyah-beyazlılar, TFF'ye VAR talebinde bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF'den talebimizdir; konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi, IFAB'tan gelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması, MHK'nın TFF Yönetim Kurulu'na tavsiye kararının kamuyu ile paylaşılması, maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan, 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu paylaşılması, VAR kayıtları ile ilgili Tahkim Kurulu'nda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi.
Şeffaflık ilkesine bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiririz" denildi.
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 19:11
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Tepki büyüyor! Beşiktaş'tan TFF'ye VAR talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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