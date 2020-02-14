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14 Şubat 2020, Cuma
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'tan videolu çağrı

Beşiktaş'tan videolu çağrı

“Kararı, kurallardan bihaber hakeminizin raporu üzerinden mi verdiniz?”

, tarafından maçında kural hatası olmadığına dair alınan kararın gerekçeli olarak bildirilmesinin ardından TFF'ye videolu çağrıda bulundu. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kural hatası yapıldığı iddia edilen pozisyonun görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "TFF, kulübümüze gönderdiği yazıda maçın hakemi 'in 'Göztepeli oyuncunun topa dokunduğu ve hakim olduğu anda oyunu durdurdum' savunmasını yaptığını belirtmiştir. Görüntülerde Hüseyin Göçek'in düdüğü top havadayken çaldığı, topun düştüğü yerde de Göztepeli oyuncunun topa hakim olmadığı, Beşiktaşlı futbolcuyla bir mücadele içinde olduğu açık şekilde gözüküyor. Görüldüğü üzere mücadelenin hakemi, oyunu top havadayken durduruyor ve top yere sektiği an itibariyle düdüğünü çalmayı kesiyor. TFF'ye ve MHK'ye soruyoruz: Kararı, kurallardan bihaber hakeminizin raporu üzerinden mi verdiniz? Bu beyan üzerine pozisyonu inceleme zahmetinde bulundunuz mu?"

  1. 14.2.2020
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