Hazırlıklar başlıyor
Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK mücadelesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına bir gün izin verdi.
Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK mücadelesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına bir gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular, bugün tekrar topbaşı yapacak. Ümraniye'de gerçekleştirilecek antrenmanda Başakşehir maçı taktik provaları denenecek.
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