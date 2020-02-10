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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Hazırlıklar başlıyor

Hazırlıklar başlıyor

Siyah-beyazlı takımda FK mücadelesinin ardından oyuncularına bir gün izin verdi.

Siyah-beyazlı takımda FK mücadelesinin ardından oyuncularına bir gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren Beşiktaşlı futbolcular, bugün tekrar topbaşı yapacak. Ümraniye'de gerçekleştirilecek antrenmanda maçı taktik provaları denenecek.

  1. 10.2.2020
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