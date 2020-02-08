MAÇ SONUCU Beşiktaş 3-0 Gaziantep FK

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 52. dakikasında Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 70'i gösterirken sahneye çıkan yeni transfer Kevin-Prince Boateng, farkı 2'ye çıkardı.

90+4'de Kara Kartal, Jeremain Lens'in golüyle durumu 3-0'a getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar 3-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 36'ya yükseltirken, Gaziantep FK 27 puanda kaldı.

GOL 'VAR' KARARININ ARDINDAN GELDİ

Beşiktaş, VAR kararının ardından 1-0 üstünlük yakaladı.

Siyah-beyazlı takım, 48. dakikada Muhammed Elneny'nin sağ çaprazdan ortasında Atiba Hutchinson ile gol bulurken, hakem Alper Ulusoy ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvuran Ulusoy, pozisyonu kenardan izledi. Ulusoy, izledikten sonra ceza alanı içinde topun Güray Vural'ın eline çarpttığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

Burak Yılmaz, bu kararın ardından penaltı atışından takımını 52. dakikada 1-0 öne geçirdi.

LİGDE 8 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de 8 maç sonra kalesini gole kapadı.

Ligin 12. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen siyah-beyazlı, bu maçın ardından Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor'un gollerine engel olamamıştı.

VODAFONE PARK'TA 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Beşiktaş, Vodafone Park'ta iki maç sonra galibiyete ulaştı.

Ligde Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilmişti.

BURAK GOL SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Gaziantep FK karşısında takımını penaltından 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, üst üste 4. kez gol buldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada gol bulan Burak, Süper Lig'de ise Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmedi.

Son 4 maçta 4 gol atan Burak, bunların ikisini penaltıdan buldu.

Siyah-beyazlı oyuncu, ligde ise 8 gole ulaştı.

BOATENG İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Ganalı oyuncu, Adem Ljajic'in yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Boateng, 70. dakikada fileleri havalandırdı.

GÖKHAN GÖNÜL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 54. dakikasında sarı kart gören Gökhan Gönül, cezalı duruma düştü.

Bu sezon Trabzonspor, Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart gören Gökhan, cezası nedeniyle 22. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak.

LENS GOLLE DÖNDÜ

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında farkı 3'e çıkaran golü atan Jeremain Lens, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Devre arasındaki kamp çalışmalarında sakatlanan ve sezonun ikinci yarısındaki 5 maçı kaçıran Lens, iyileşmesinin ardından gollü bir dönüş gerçekleştirdi.

SERGEN YALÇIN SEVGİSİ

Beşiktaşlı taraftarların Sergen Yalçın coşkusu, karşılaşmanın ardından da sürdü.

Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik direktörlerinin takımla tribüne gelmesi yönünde talepte bulundu.

Yalçın ve oyuncular bunun üzerine tek tek tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Siyah-beyazlı formayla ilk maçında gol bulmayı başaran Boateng ise taraftarlara üçlü çektirdi.