Efsane döndü umutlar arttı
Rize deplasmanında alınan galibiyet camiayı umutlandırdı. Sivas ile Fenerbahçe’nin haftayı puansız kapatması, Sergen’in getirdiği enerji ve motivasyon da lige yeni heyecan getirdi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden sonra alınan Ç. Rize galibiyeti camiayı ve yönetimi umutlandırdı. Kazanılan üç puan, Sivas ve F.Bahçe'nin mağlup olmasıyla çok daha fazla değerli hale geldi. Önümüzdeki 6 hafta şampiyonluk yarışını belirleyici şekilde geçecek bir fikstüre sahip. Kartal bu periyottan maksimum puanı almaları halinde yeniden zirvenin ortağı olabilecek. Ligin üst sıralarındaki ekiplerle oynanacak maçlarda alınacak galibiyetler Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluk potasında avantajlı hale getirirken; aynı periyotta zirve takımlarının birbirleriyle karşılaşacağı için, bu altı maçtan maksimum puan alınması durumunda Kartal çifte avantaj elde edebilecek.
SERGEN HOCA TAKIMINA GÜVEN AŞILIYOR
Yeni transfer Boateng'in kısa sürede takıma uyum sağlamasını bekleyen Sergen Yalçın ise, Ganalı forvetin sağlayacağı fayda ile hücum gücünü artırmayı ve puan olarak daha yukarı çıkarak yeniden şampiyonluk yarışına ortak olmayı hedefliyor. 47 yaşındaki teknik adam bu hafta oynanacak Gaziantep karşılaşmasına da serinin ilk maçı gözüyle bakıyor. Sergen Yalçın, takımı da bu düşünceye yöneltmek ve şampiyonluk yarışına ortak olabileceklerine inandırmak için, futbolcularla güven telkin edici konuşmalar içeren toplantılar yapıyor ve motivasyonu sağlamaya çalışıyor.
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Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
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