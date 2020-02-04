Efsane döndü umutlar arttı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden sonra alınan Ç. Rize galibiyeti camiayı ve yönetimi umutlandırdı. Kazanılan üç puan, Sivas ve F.Bahçe'nin mağlup olmasıyla çok daha fazla değerli hale geldi. Önümüzdeki 6 hafta şampiyonluk yarışını belirleyici şekilde geçecek bir fikstüre sahip. Kartal bu periyottan maksimum puanı almaları halinde yeniden zirvenin ortağı olabilecek. Ligin üst sıralarındaki ekiplerle oynanacak maçlarda alınacak galibiyetler Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluk potasında avantajlı hale getirirken; aynı periyotta zirve takımlarının birbirleriyle karşılaşacağı için, bu altı maçtan maksimum puan alınması durumunda Kartal çifte avantaj elde edebilecek.



SERGEN HOCA TAKIMINA GÜVEN AŞILIYOR

Yeni transfer Boateng'in kısa sürede takıma uyum sağlamasını bekleyen Sergen Yalçın ise, Ganalı forvetin sağlayacağı fayda ile hücum gücünü artırmayı ve puan olarak daha yukarı çıkarak yeniden şampiyonluk yarışına ortak olmayı hedefliyor. 47 yaşındaki teknik adam bu hafta oynanacak Gaziantep karşılaşmasına da serinin ilk maçı gözüyle bakıyor. Sergen Yalçın, takımı da bu düşünceye yöneltmek ve şampiyonluk yarışına ortak olabileceklerine inandırmak için, futbolcularla güven telkin edici konuşmalar içeren toplantılar yapıyor ve motivasyonu sağlamaya çalışıyor.



