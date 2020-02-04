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04 Şubat 2020, Salı
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kararı merak ediliyor

Göztepe kararı merak ediliyor

'ın puan hesaplamalarında maçı için yaptığı kural hatasından dolayı maç tekrarı da önemli bir yer oynuyor.

Beşiktaş'ın puan hesaplamalarında maçı için yaptığı kural hatasından dolayı maç tekrarı da önemli bir yer oynuyor. 'nin maçın tekrarı yönünde karar almasını bekleyen , maçta yapılan hatanın sonucu etkilediği düşüncesini her fırsatta dile getiriyor. istedikleri yönde karar çıkması halinde Göztepe maçını da artı 3 puan olarak hesaplarına ekliyor.
  1. 4.2.2020
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