Boateng’in eşi yanına geliyor
Beşiktaş'ta herkesin en çok merak ettiği konu Boateng'in model eşi Melissa Satta'nın da İstanbul'da yaşayıp yaşamayacağı.
- 4.2.2020
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Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
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Fbfb Seninle çok zor
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