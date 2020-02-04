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04 Şubat 2020, Salı
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’in eşi yanına geliyor

Boateng’in eşi yanına geliyor

'ta herkesin en çok merak ettiği konu 'in model eşi 'nın da 'da yaşayıp yaşamayacağı.

'ta herkesin en çok merak ettiği konu 'in model eşi 'nın da 'da yaşayıp yaşamayacağı. Satta yaptığı açıklamada, "İşler her zaman istediğimiz gibi gitmez. Ancak gerçekçi olma ve karar verme cesaretine sahip olmalıdır. Eğer bir profesyonelseniz ve görevini yaparsanız her zaman kafanız yüksekte yürüyebilirsiniz. Oturmak ve beklemek kolaydır. Kalkmak ve devam etmek zor. Yeni bir maceraya hazırız. Kolay değil, ama basit şeyleri hiç sevmedik" diyerek kocası ve oğluyla berabere İstanbul'a geleceğinin mesajını verdi.
  1. 4.2.2020
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