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08 Şubat 2020, Cumartesi
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'ta Kevin-Prince Boateng rüzgarı!

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng rüzgarı!

'ın devre arası döneminin son saatlerinde kadrosuna kattığı , 'in 21. haftasında oynanan FK karşılaşmasında ağları sarsmayı başardı.

'in 21. haftasında ile FK karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 46. dakikasında yeni , Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil oldu.

70. dakikada sahneye çıkan Boateng, 'ün pasında fileleri sarsmayı başardı.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 19:48
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