Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng rüzgarı!
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında ağları sarsmayı başardı.
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 46. dakikasında yeni transfer Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil oldu.
70. dakikada sahneye çıkan Boateng, Gökhan Gönül'ün pasında fileleri sarsmayı başardı.
- 08.02.2020
- Güncelleme: 08.02.2020 19:48
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