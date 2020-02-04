Dişi Kartallara Corendon desteği - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Dişi Kartallara Corendon desteği

Dişi Kartallara Corendon desteği

Dişi Kartallara Corendon desteği

'nın yeni sponsoru havayolu firması oldu. Siyah-beyazlı ekibin forma reklamı için yapılan anlaşmada ayrıca takımın deplasman seyahatleri de yer alacak.

'nın yeni sponsoru havayolu firması oldu. Siyah-beyazlı ekibin forma reklamı için yapılan anlaşmada ayrıca takımın deplasman seyahatleri de yer alacak. Corendon Airlines, Beşiktaş ile yaptığı iş birliğini "Kartallar Hep Yüksekten Uçar" filmiyle duyururken takım oyuncularının yer aldığı filmde, Beşiktaş taraftarlarına "#birliktehavalarauçuyoruz" şeklinde seslenildi. Başkan de verdikleri destek için Corendon Airlines'a teşekkür etti ve "Birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum" dedi.
  1. 4.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dişi Kartallara Corendon desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN