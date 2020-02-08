Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül mücadelenin 53. dakikasında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la iyi bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk etti. Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Gökhan Gönül, mücadelenin 53. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 35 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta karşılaşacağı kritik Medipol Başakşehir maçında sahadaki yerini alamayacak.
Gökhan Gönül bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıktı 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
- 08.02.2020
- Güncelleme: 08.02.2020 20:10
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