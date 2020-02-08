Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü

'ta karşılaşmasında cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü

'in 21. haftasında sahasında FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda mücadelenin 53. dakikasında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, deplasmanında forma giyemeyecek.

'ta şoku yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la iyi bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, 'in 21. haftasında sahasında 'i konuk etti. Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Gökhan Gönül, mücadelenin 53. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 35 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta karşılaşacağı kritik Medipol maçında sahadaki yerini alamayacak.

Gökhan Gönül bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıktı 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 20:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN