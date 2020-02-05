Herkes gitti o kaldı! Antrenmanda...
Ara transfer sezonunda Trabzonspor, Badou Ndiaye, Guilherme, Manuel da Costa gibi isimlerin ardından son olarak Manoel Messias'ı kadrosuna dahil etmişti. Bordo mavililer, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'u 5-0 mağlup ederken, haftasonu Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Öte yandan bordo mavililerin antrenmanında sürpriz olay yaşandı. Buna göre Messias'ın, ekstra çalışmalar yaptığı görüldü.
Süper Lig'in 21 haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Ankara'da Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı idman ile başlayan Trabzonspor, antrenmanı basın mensublarına açtı.
Trabzonspor'da yeni transfer Messias ise extra çalışmalar yaparak açık kapatmaya çalıştı. Brezilyalı savunmacı, takım idmanının ardından sahadan ayrılmadı ve extra yan top çalışması yaptı.
Messias'ın gayreti teknik ekibin yüzünü güldürdü.
GENÇLER MAÇI GÖÇEK'İN
Süper Lig'in 21. Haftasında Trabzonspor Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek'in yöneteceği bildirildi.
Göçek bugüne kadar bordo mavili ekibin 42 karşılaşmasını yönetti. Trabzonspor bu karşılaşmaların 22'sini kazanırken 11'ini kaybetti. 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Göçek'in Trabzonspor'un deplasman maçlarındaki karnesi ise pek iç açıcı değil. 23 deplasman maçını yöneten Göçek ile bordo mavililer 8 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor bu karşılaşmalarda 3 kırmızı kart görürken 97 de sarı kart gördü.
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