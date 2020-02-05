Herkes gitti o kaldı! Antrenmanda...

Süper Lig'in 21 haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Ankara'da Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı idman ile başlayan Trabzonspor, antrenmanı basın mensublarına açtı.

Trabzonspor'da yeni transfer Messias ise extra çalışmalar yaparak açık kapatmaya çalıştı. Brezilyalı savunmacı, takım idmanının ardından sahadan ayrılmadı ve extra yan top çalışması yaptı.

Messias'ın gayreti teknik ekibin yüzünü güldürdü.

GENÇLER MAÇI GÖÇEK'İN

Süper Lig'in 21. Haftasında Trabzonspor Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek'in yöneteceği bildirildi.

Göçek bugüne kadar bordo mavili ekibin 42 karşılaşmasını yönetti. Trabzonspor bu karşılaşmaların 22'sini kazanırken 11'ini kaybetti. 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Göçek'in Trabzonspor'un deplasman maçlarındaki karnesi ise pek iç açıcı değil. 23 deplasman maçını yöneten Göçek ile bordo mavililer 8 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor bu karşılaşmalarda 3 kırmızı kart görürken 97 de sarı kart gördü.