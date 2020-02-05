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05 Şubat 2020, Çarşamba
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dünyayı salladı

Uğurcan dünyayı salladı

 derbisinde kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak devleşen , dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası "433"te haftanın 11'ine aday gösterildi.

derbisinde kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak devleşen , dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası "433"te haftanın 11'ine aday gösterildi. 23 yaşındaki eldiven, İnstagram'da 26 milyona yakın takipçisi bulunan "433" sayfasında Matheus, Pentke, Lloris, Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11'ine aday gösterildi. 23 yaşındaki kaleci, devam eden ankette 'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

  1. 5.2.2020
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