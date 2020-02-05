Uğurcan dünyayı salladı
Fenerbahçe derbisinde kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak devleşen Uğurcan, dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası "433"te haftanın 11'ine aday gösterildi.
Fenerbahçe derbisinde kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak devleşen Uğurcan, dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası "433"te haftanın 11'ine aday gösterildi. 23 yaşındaki eldiven, İnstagram'da 26 milyona yakın takipçisi bulunan "433" sayfasında Matheus, Pentke, Lloris, Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11'ine aday gösterildi. 23 yaşındaki kaleci, devam eden ankette Hugo Lloris'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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