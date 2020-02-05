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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Yolu 'yarı'ladı

Yolu 'yarı'ladı

Norveç tankı Sörloth 2 güzel gol attı. ’nin keskin ortalarında Yusuf ve Merthan kendi kalelerini avladı. Nwakaeme de boş geçmedi.

Süper Lig'de galibiyetiyle moral bulan , 'nda da gol şov yaptı. Bordo-mavililer rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale göz kıptı. Çeyrek finalin ilk ayağında maça çok iyi başlayan Fırtına 17'de Sörloth ile öne geçti. 26'da Yusuf kendi kalesine yolladı. Nwakaeme ise skoru 3-0 yaptı.

ŞOVA DEVAM

Trabzonspor ikinci devrede de durmadı. 'nin nefis ortasında Yusuf Acer'den sonra bu kez de Merthan aynı talihsizliği yaşadı. O da kendi kalesine yolladı: 4-0. Bordo-mavililerin 'gol makinesi' Sörloth da durmaya niyetli değildi. Norveçli yıldız mükemmel bir gol daha attı: 5-0. Fırtına, 'ı eleyen BB 'u turun ilk ayağında farklı yenerek yarı finale yaklaştı.

  1. 5.2.2020
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