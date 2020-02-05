Yolu 'yarı'ladı

Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da gol şov yaptı. Bordo-mavililer rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale göz kıptı. Çeyrek finalin ilk ayağında maça çok iyi başlayan Fırtına 17'de Sörloth ile öne geçti. 26'da Yusuf kendi kalesine yolladı. Nwakaeme ise skoru 3-0 yaptı.

ŞOVA DEVAM

Trabzonspor ikinci devrede de durmadı. Guilherme'nin nefis ortasında Yusuf Acer'den sonra bu kez de Merthan aynı talihsizliği yaşadı. O da kendi kalesine yolladı: 4-0. Bordo-mavililerin 'gol makinesi' Sörloth da durmaya niyetli değildi. Norveçli yıldız mükemmel bir gol daha attı: 5-0. Fırtına, Beşiktaş'ı eleyen BB Erzurum'u turun ilk ayağında farklı yenerek yarı finale yaklaştı.