Yolu 'yarı'ladı
Norveç tankı Sörloth 2 güzel gol attı. Guilherme’nin keskin ortalarında Yusuf ve Merthan kendi kalelerini avladı. Nwakaeme de boş geçmedi.
Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da gol şov yaptı. Bordo-mavililer rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale göz kıptı. Çeyrek finalin ilk ayağında maça çok iyi başlayan Fırtına 17'de Sörloth ile öne geçti. 26'da Yusuf kendi kalesine yolladı. Nwakaeme ise skoru 3-0 yaptı.
ŞOVA DEVAM
Trabzonspor ikinci devrede de durmadı. Guilherme'nin nefis ortasında Yusuf Acer'den sonra bu kez de Merthan aynı talihsizliği yaşadı. O da kendi kalesine yolladı: 4-0. Bordo-mavililerin 'gol makinesi' Sörloth da durmaya niyetli değildi. Norveçli yıldız mükemmel bir gol daha attı: 5-0. Fırtına, Beşiktaş'ı eleyen BB Erzurum'u turun ilk ayağında farklı yenerek yarı finale yaklaştı.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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