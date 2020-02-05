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Uğurcan Çakır hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray...
Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Son Fenerbahçe derbisinde yaptığı kritik kurtarışlarla derbiye damga vuran genç file bekçisiyle ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Uğurcan Çakır'ın eski hocası Nizamettin Arslan, başarılı kaleciyle alakalı çarpıcı sözler sarf etti. İşte o açıklamalar ve şok Galatasaray detayı...
5 Şubat 2020 Çarşamba 19:16
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Trabzonspor forması giyen başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ı keşfeden hocası Nizamettin Arslan, özel bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Genç file bekçisinin kariyerinin başlarında orta saha oynadığını ancak fiziğinin müsait olması sebebiyle kaleciliğe yönlendirdiğini anlatan Arslan, Uğurcan'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğünü de ifade etti.
Nizamettin Arslan, Uğurcan'ın gelişimini tamamladıktan sonra ailesiyle görüşüp Anadolu kulüplerine gitmesi yönünde tavsiye verdiğini ve aynı dönemde Galatasaray'ın genç eldiveni boyu kısa olduğu için istemediğini söyledi.
Nizamettin Arslan'dan Galatasaray ve Uğurcan Çakır hakkındaki açıklamaları şu şekilde:
Kaleciliğe niyeti yoktu. Halı sahada seyrettim, büyüklerle oynuyordu. Anatomisi çok iyiydi, kalecilik için. Babasını çağırdım. 'Kaleye geçmek istemiyor, orta sahada oynamak istiyor' dedi.
Çekmeköy'de orta saha, libero oynuyordu. 'Sen onu getir, ben onu kaleci yaparım' dedim. En az 1-1,5 sene çalıştık, nasıl yatacağı kalkacağıyla ilgili. Sonra CD'ler verdim kalecilikle ilgili.