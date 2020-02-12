Beşiktaş'ın muhteşem 2'lisi! Bu sezon coştular
Beşiktaş'ta bu sezon takımın skor yükünü, takımın iki tecrübeli ismi çekiyor. Gökhan Gönül, 2 gol atıp 3 asist yaparken, Caner Erkin ise 2 gol atıp 9 kez de asist katkısında bulundu.
Beşiktaş'ın iki tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in performansı takımı sırtlıyor. Siyah-beyazlı 2 oyuncu son oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında 2 asiste imza atmayı bildi.
Caner Erkin bu sezon 2 gol kaydederken 9 da gol pası vermeyi başardı. Gökhan Gönül ise 2 kez ağları sarsarken 3 de asist yaptı. Tecrübeli sağ bek, 4. yılına girdiği Beşiktaş'ta aynı zamanda en skorer sezonunu yaşıyor. Gökhan kritik anlarda sahneye çıkıyor.
16 GOLE DİREKT KATKI VERDİLER
Beşiktaş bu sezon ligde 34 kez fileleri havalandırdı. Caner Erkin ve Gökhan Gönül ise 16 gole direkt olarak katkı sağladı. Böylece takımın aldığı sonuçlarda çok önemli rol oynadılar.
- 12.02.2020
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Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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Toplam 1
Yorum
Haldun Ergun Abidin , muzip ve neşeli okul arkadaşımızdı. Cumhuriyet Lisesi futbol takımında oynardı.. Allah gani, gani rahmet eylesin
Beşiktaş'ın muhteşem 2'lisi! Bu sezon coştular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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