Beşiktaş'ın muhteşem 2'lisi! Gökhan Gönül ve Caner Erkin bu sezon coştular - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın muhteşem 2'lisi! Bu sezon coştular

'ın muhteşem 2'lisi! Bu sezon coştular

Beşiktaş'ın muhteşem 2'lisi! Bu sezon coştular

'ta bu sezon takımın skor yükünü, takımın iki tecrübeli ismi çekiyor. , 2 gol atıp 3 asist yaparken, ise 2 gol atıp 9 kez de asist katkısında bulundu.

'ın iki tecrübeli yıldızı ve 'in performansı takımı sırtlıyor. Siyah-beyazlı 2 oyuncu son oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında 2 asiste imza atmayı bildi.

Caner Erkin bu sezon 2 gol kaydederken 9 da gol pası vermeyi başardı. Gökhan Gönül ise 2 kez ağları sarsarken 3 de asist yaptı. Tecrübeli sağ bek, 4. yılına girdiği Beşiktaş'ta aynı zamanda en skorer sezonunu yaşıyor. Gökhan kritik anlarda sahneye çıkıyor.

16 GOLE DİREKT KATKI VERDİLER

Beşiktaş bu sezon ligde 34 kez fileleri havalandırdı. Caner Erkin ve Gökhan Gönül ise 16 gole direkt olarak katkı sağladı. Böylece takımın aldığı sonuçlarda çok önemli rol oynadılar.

haberin devamı

  1. 12.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın muhteşem 2'lisi! Bu sezon coştular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN